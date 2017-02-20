Утренние прогнозы: рост на невысокой активности

В целом аналитики предполагают начало фондовых торгов в понедельник в "зеленой зоне". Правда, внешний фон сложился для рынка неоднозначный.

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Понедельник на отечественном фондовом рынке откроется, вероятно, повышением котировок. На прошлой неделе состоялся выход вниз из "боковика" 2150-2250 пунктов по индексу ММВБ. Данное событие мы склонны рассматривать в пользу продавцов. Если исходить из ожиданий развития нисходящего тренда, то поиск моментов для спекулятивных продаж рекомендуем ближе к 2170-2180 пунктам по индексу ММВБ. При этом если рынок вернется выше 2170-2180, далее, по нашему мнению, возрастут шансы на продолжение колебаний в диапазоне 2150-2250, что предполагает попытки роста к 2250-2300. Таким образом, на эту неделю отдаем предпочтение поиску моментов для продаж".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы по-прежнему не видим явных предпосылок для усиления коррекции индексов с текущих уровней, учитывая относительно невысокие оценки рынка к нефти, сохраняющийся приток капитала в биржевые фонды акций, повышение прогноза по кредитному рейтингу РФ со стороны Moody's до "стабильного". Сегодня не исключены попытки роста рынка с закреплением выше 2140 пунктов ММВБ, ускорить движение вверх может закрытие "коротких" позиций на "тонком рынке", связанном с отсутствием нерезидентов из-за праздничного дня в США. Мы считаем, что инвесторы могут попытаться ликвидировать избыточные спекулятивные позиции в начале недели и в дальнейшем снизить активность ввиду приближения к продолжительным праздникам, сопряженным с новостными рисками переноса позиций".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "С позиций технического анализа, после позитивного открытия торгов в понедельник возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС остается в силе, но в диапазоне 1130–1140 пунктов возможна поддержка".

"КИТ Финанс Брокер" (Василий Копосов): "В большинстве случаев на короткой неделе в преддверии длинных выходных активность участников рынка невысока, т.е. покупателей на рынке едва ли будет много. Но невысокая ликвидность рынка позволяет действовать на опережение, покупая подешевевшие акции незадолго до дивидендных отсечек и, тем самым, провоцируя рост котировок. Внешний фон перед открытием торгов в понедельник довольно неоднозначный".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2130-2135 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в условиях благоприятного внешнего фона может попытаться частично отыграть понесенные на прошлой неделе потери".