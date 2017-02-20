Сегодня не исключены попытки роста рынка с закреплением выше 2140 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Мы по-прежнему не видим явных предпосылок для усиления коррекции индексов с текущих уровней, учитывая относительно невысокие оценки рынка к нефти, сохраняющийся приток капитала в биржевые фонды акций, повышение прогноза по кредитному рейтингу РФ со стороны Moody's до "стабильного". Сегодня не исключены попытки роста рынка с закреплением выше 2140 пунктов ММВБ, ускорить движение вверх может закрытие "коротких" позиций на "тонком рынке", связанном с отсутствием нерезидентов из-за праздничного дня в США. Мы считаем, что инвесторы могут попытаться ликвидировать избыточные спекулятивные позиции в начале недели и в дальнейшем снизить активность ввиду приближения к продолжительным праздникам, сопряженным с новостными рисками переноса позиций", - полагает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.