Внешний фон перед открытием торгов акциями в понедельник довольно неоднозначный - КИТ Финанс Брокер

"В большинстве случаев на короткой неделе в преддверии длинных выходных активность участников рынка невысока, т.е. покупателей на рынке едва ли будет много. Но невысокая ликвидность рынка позволяет действовать на опережение, покупая подешевевшие акции незадолго до дивидендных отсечек и, тем самым, провоцируя рост котировок. Внешний фон перед открытием торгов в понедельник довольно неоднозначный. С одной стороны, рейтинговое агентство Moody’s в субботу улучшило прогноз рейтинга РФ с "негативного" на "стабильный". Кроме того, заметно дорожают индексы стран АТР. С другой, происходящие политические события пока не свидетельствуют о потеплении отношений с западными странами. Скорее, наоборот, риторика с обеих сторон снова ужесточается, что, конечно, не способствует притоку зарубежного капитала на российский рынок акций", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.