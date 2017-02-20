Если нефть не продолжит активно снижаться, то потери в рубле будут незначительными - "Открытие Брокер"

"Рубль совершил рывок до отметки 56,55 за доллар, где натолкнулся на очередные вербальные интервенции со стороны российской власти. Слишком крепкий рубль ухудшает положение экспортёров и бюджета. Вопрос был вынесен на совещание с президентом РФ. Благодаря этому в течение пары дней пара USD/RUB отыграла почти 2 рубля от минимумов. С другой стороны, положение российской валюты пока не позволяет говорить о развороте среднесрочной тенденции. Инфляция замедляется, а политика ЦБ РФ остаётся избыточно жёсткой. Поэтому, если нефть не продолжит активно снижаться, то потери в рубле будут незначительными".