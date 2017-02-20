Нефтяной рынок "лег в дрейф"

Три основных фондовых индекса США продемонстрировали сдержанный подъем в пятницу. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышается в понедельник. Цены на нефть почти не меняются в понедельник.

Три основных фондовых индекса США продемонстрировали сдержанный подъем в пятницу и обновили исторические максимумы, причем для Dow Jones Industrial Average рекорд на закрытие сессии стал уже седьмым подряд.

По итогам недели американские фондовые индексы существенно выросли: за пять сессий Dow Jones набрал 1,8%, как и Nasdaq, S&P 500 - 1,5%.

В четверг ралли зашло в тупик, поскольку на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует предложения о налогово-бюджетных стимулах лишь в марте, после отмены реформы здравоохранения Obamacare.

Вместе с тем первые недели Д.Трампа на посту президента были для рынка акций США более благоприятными, чем у любого другого нового президента до него за период с 1960-х годов. Участники рынка рассчитывали, что его приход к власти ознаменует смягчение регулирование для бизнеса и снижение налогов.

"Медведи" ждут, когда ситуация прояснится, но когда рынок устоял в пятницу и Nasdaq вышел в плюс, инвесторы закрыли короткие позиции перед выходными", - отметил главный рыночный аналитик Voya Investment Management Дуглас Коут.

В понедельник банки и финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Индекс опережающих экономических показателей США вырос на 0,6% в феврале, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board.

Акции Kraft Heinz Co. подорожали на 10,7% на торгах в пятницу в Нью-Йорке после объявления о том, что ее предложение поглотить Unilever Plc за $143 млрд было отклонено. Вместе с тем в сообщении Kraft говорится, что переговоры продолжаются. Цена акций Unilever подскочила на 13,4% в Лондоне, ADR в Нью-Йорке - на 14%.

Котировки ценных бумаг крупнейшей компании США в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group рухнули на 6%. Минюст подал в суд на страховщика из-за завышенных списаний по программе страхования Medicare.

Президент США в пятницу посетил завод Boeing в Южной Каролине. Всего несколько месяцев назад Д.Трамп раскритиковал концерн в связи с предполагаемой стоимостью строящегося борта номер один, однако на этот раз тон его выступления был позитивным, он обещал создать новые рабочие места в регионе и США в целом. В этом году заявления из Белого дома регулярно приводят к резким, хотя зачастую кратковременным колебаниям цен на акции той или иной компании. Бумаги Boeing подорожали на 1,1%, капитализация компании росла семь сессий подряд.

После опубликования квартальной отчетности рыночная стоимость Moody's Corp. выросла на 2,4%, Deere & Co. - на 1%, Campbell Soup - упала на 6,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 17 февраля поднялся на 4,28 пункта (0,02%) и составил 20624,05 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 3,94 пункта (0,17%) - до 2351,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 23,68 пункта (0,41%) и составил 5838,58 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышается в понедельник вслед за рекордным завершением прошлой недели на Уолл-стрит, пишет Financial Times.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, CSI 300 (сводный индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня) - 1%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, как и более широкий индекс Topix, на фоне стабилизации курса иены. Южнокорейский KOSPI также поднялся на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2% на фоне падения стоимости акций ряда ритейлеров, включая Super Retail Group Ltd. - на 2%.

Япония в январе увеличила экспорт меньше прогнозов (на 1,3%) и зафиксировала дефицит торгового баланса выше ожиданий - 1,09 трлн иен. Вместе с тем на фоне восстановления цен на нефть импорт вернулся к росту после 24 месяцев сокращения и подскочил на 8,5% в годовом выражении, до 6,51 трлн иен.

Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики президента США Дональда Трампа, сообщает CNBC. Отсутствие ясности в США и политические риски перед президентскими выборами во Франции подрывают аппетит к риску, отмечают аналитики OCBC Bank.

Австралийская инжиниринговая компания WorleyParsons сократила капитализацию на 12,8%, самыми значительными темпами за 10 месяцев, из-за отказа от выплаты дивидендов по итогам первого финансового полугодия.

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics увеличилась на 1,4%.

В Шанхае и Гонконге дорожают бумаги банков и автомобилестроительных компаний, в том числе Bank of Communications прибавил 2%, Great Wall Motor Co. - 2,9%.

Акции нефтяных компаний Азии дешевеют из-за самого значительного недельного снижения цен на нефть за месяц: австралийская Oil Search потеряла 1,7%, японская Inpex - 0,6%.

Цены на нефть почти не меняются в понедельник, основные факторы, тянущие рынок в противоположные стороны, сохраняются: наращивание нефтедобычи в США против ее сокращения ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая РФ.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник увеличилась на 4 цента (0,07%) - до $55,85 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 3 цента (0,06%) - до $53,43 за баррель. Более активный апрельский контракт прибавил также менее 0,1% и стоил $53,82 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 0,3%, до $55,81 за баррель, WTI - на 0,07%, до $53,40 за баррель.

За прошлую неделю стоимость Brent уменьшилась на 1,6%, WTI - на 0,9%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с государственным праздником.

По мнению управляющего директора SSA & Company в сфере ТЭК Боба Силверса, инвесторов интересует, сохранит ли ОПЕК ограничения добычи после июня при возрастающем давлении со стороны сланцевой отрасли США.

Участников рынка также беспокоят новые тенденции в мировой экономике и ослабление спроса на бензин в США на фоне высоких товарных запасов, добавил эксперт.