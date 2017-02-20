Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 2130-2135 пунктов по ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.8 за баррель на фоне увеличения хедж-фондами ставок на дальнейший рост нефтяных котировок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2130-2135 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в условиях благоприятного внешнего фона может попытаться частично отыграть понесенные на прошлой неделе потери", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.