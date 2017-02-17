Рынок акций продолжил снижение вслед за нефтью, ММВБ откатился в начало декабря

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за нефтью и на сохраняющихся распродажах из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций; индекс ММВБ из-за резкого укрепления рубля вернулся к уровню начала декабря прошлого года.

В период с 13 по 17 февраля индекс ММВБ просел на 1,6% - до 2128,21 пункта, индекс РТС потерял 1% и достиг 1152,21 пункта, доллар за неделю подешевел на 6 копеек (на пике падение достигало 1,69 рубля), а нефть Brent просела на 2,3% или $1,3 (апрельский фьючерс).

Неделя началась со снижения к 2160 пунктам по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и упавшей нефти, не сумевшей найти повод для дальнейшего роста в январском отчете ОПЕК по добыче сырья; также игроки проигнорировали продолжающееся ралли на внешних фондовых площадках (в США индексы обновили максимумы). Индекс РТС превысил 1170 пунктов на фоне снижения доллара к 58 рублям.

Нефть Brent просела к $55,6 за баррель на статистике Baker Hughes об очередном росте активных нефтяных буровых установок (+8, до 591, показатель вырос четвертую неделю подряд).

Во вторник индекс ММВБ просел к 2140 пунктам (минимум с начала декабря) из-за резкого укрепления рубля и сигналов от Федрезерва США о скором ужесточении кредитно-денежной политики. Глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что регулятор пересмотрит свою оценку темпов роста экономики США и может скорректировать курс монетарной политики, поскольку затягивать с ее ужесточением неразумно. Вместе с тем, она подчеркнула, что повышение ставки будет постепенным, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

Доллар просел к 57,5 рубля (минимум с июля 2015г), нефть отскочила выше $56 за баррель на фоне известий, что страны ОПЕК по итогам января исполнили более чем на 90% договоренности о снижении нефтедобычи. Акции "РусАла" проваливались почти на 5% на новостях о продаже группой "Онэксим" 3,32% бумаг компании с дисконтом к рынку, однако к вечеру отыграли все потери и закрылись ростом на 0,7%.

В среду рынок акций просел по индексу ММВБ шестые торги подряд: индикатор падал ниже 2110 пунктов (минимум с конца ноября 2016г) на фоне провала доллара к 56,55 руб., после чего отыграл часть потерь вместе с долларом, но завершил день в "минусе" (ниже 2140 пунктов). Отскок доллара вызвали новости, что президент РФ Владимир Путин будет обсуждать тему укрепления рубля с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. На мировых фондовых площадках продолжилось ралли, также подросла нефть.

В четверг индекс ММВБ прервал падение и отскочил к 2150 пунктам на фоне ослабления рубля (доллар превысил 57,5 рубля), раллировали акции "Мечела" (+6%) на фоне роста цен на уголь. В США после очередного обновления максимумов наметилась коррекция из-за усилившихся ожиданий скорого роста ставки ФРС, чему способствует выходящая сильная статистика по американской экономике. Нефть Brent просела ниже $55,5 за баррель из-за данных о дальнейшем росте запасов сырья в США (резервы нефти достигли рекордных 518,12 млн баррелей).

Под занавес недели продажи на рынке акций сохранились на фоне снижения мировых фондовых площадок и нефти (Brent опустилась ниже $55,5 за баррель и завершила неделю снижением после 4-недельного роста). Индекс ММВБ просел к 2130 пунктам, при этом откат сдерживался ослаблением рубля (доллар превысил 58 рублей и почти нивелировал недельные потери).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "Селигдара" (-12%), АФК "Система" (-6%), АО "Ашинский металлургический завод" (-5%); лучше рынка выглядели акции АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+7%), АО "Открытые инвестиции" (+6%), "ОГК-2" (+6%).

Рынок акций на следующей укороченной неделе (20 января выходной в США, 23 февраля – в России) будет консолидироваться в коридоре 2100-2150 пунктов по индексу ММВБ и 1140-1170 пунктов по РТС. Возможная новая волна укрепления рубля из-за аккумуляции средств банками для налоговых платежей в конце месяца может привести к тестированию индексом ММВБ уровня поддержки 2100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".