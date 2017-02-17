В среднесрочной перспективе можно ожидать ослабление рубля - Бинбанк

"Комментарии М. Орешкина о том, что правительство будет реагировать на возможное продолжение укрепления рубля, в сочетании с незначительным снижением цен на нефть в пятницу вернули курс доллара к уровням начала недели, - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Если учесть происходившее в течение февраля отдаление курса рубля от фундаментально обоснованных уровней, в среднесрочной перспективе можно ожидать коррекцию и ослабление рубля. Компенсировать потери способны положительная динамика рынка нефти и подготовка к налоговому периоду. Поэтому мы ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 57.5-59 руб./долл.".