Укрепление иены и золота сигнализирует о рисках - eToro

В последний торговый день недели доллар переключился в режим восстановления после недавних распродаж, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Валюта уверенно укрепляется против основных валют, но сдает позиции в паре с иеной. EUR/USD сползает с максимумов в районе 1.0670, а GBP/USD возвращается под отметку 1.24, оказавшись под дополнительным давлением после публикации слабых данных по розничным продажам в Британии. Показатель вырос лишь на 1,5% при прогнозе в 3,4% после скачка на 4,1% в декабре.

Особенного внимания заслуживает динамика пары USD/JPY. Невзирая на возвращение интереса к доллару, котировки продолжают отступление, торгуясь на недельных минимумах под отметкой 113.00. Покупки иены, которая активно растет к доллару и евро, свидетельствуют о том, что рынки не забывают о политических рисках на мировой арене, хотя на фондовых площадках при этом признаков паники не наблюдается. Об опасениях инвесторов сигнализирует и повышенный спрос на золото, которое также является традиционным активом-убежищем. Металл непрерывно дорожает уже 4-1 день кряду, торгуясь в районе 1243.

В США сомнения вызывает угроза того, что Трамп встретит сопротивление со стороны некоторых республиканцев в попытке провести налоговую реформу. Также игроки не забывают о протекционистской политике нового президента, опасаясь новых нападок на Китай, Японию, Германию и другие страны. В Европе основные риски сосредоточены на теме выборов, где все большую силу обретают антиевропейские настроения, формирующие угрозу распада Европы.

"В свете всех этих страхов долгосрочные перспективы безопасных активов выглядят благоприятными. На всплесках оптимизма иена и золото будут демонстрировать временные откаты, которые затем будут сменяться новыми витками покупок. На этом фоне в среднесрочной перспективе USD/JPY вполне может утратить уровень 111.00 и дойти до 110.00", - заключает П. Салас.