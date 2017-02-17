Ожидаем продолжения падения российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA

"К середине торговой сессии пятницы, 17 февраля, российские индексы акций снижались, что обусловлено начавшейся на глобальном рынке акций коррекцией. При этом азиатские индексы акций завершили торговую неделю падением на фоне роста кредитных рисков в Китае. Европейские фондовые индикаторы корректируются вниз после непрерывного роста с конца прошлой торговой недели. Цены на нефть марки Brent за минувшие сутки не изменились и сохраняют стабильность, продолжая колебаться вблизи отметки $55,5. До конца дня мы ожидаем продолжения падения российских индексов на фоне сокращения позиций в акциях в преддверии длительных выходных в США", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.