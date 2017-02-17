Даже при сохранении цен на нефть на текущем уровне рубль может ослабнуть до уровней 59-60 за доллар - УК "Альфа-Капитал"

"Рубль на неделе сильно укреплялся без фундаментальных причин. Движение имело все признаки спекулятивного, поэтому довольно резкая коррекция в конце недели не стала сюрпризом. На наш взгляд, даже при сохранении цен на нефть на текущем уровне рубль может ослабнуть до уровней 59-60 за доллар, а в случае коррекции в нефти движение может быть более сильным", - прогнозирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.