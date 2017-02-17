Доллар будет торговаться в боковом тренде до середины следующей недели - Dukascopy Bank SA

"Вслед за ценами на нефть снижается третий день подряд курс рубля относительно доллара до 57,75 руб./долл., - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA. - Поддержку российской валюте не оказали высказывания представителей ЦБ РФ, заявившие, что не видят экономических рисков в текущем укреплении российской валюты и отклонении курса в пределах нормы. Курс американского доллара стабилизировался вблизи отметки 100,65 пунктов относительно долларовой корзины DXY. На наш взгляд, американская валюта будет торговаться в боковом тренде до середины следующей недели, когда состоится публикация протокола последнего заседания FOMC".