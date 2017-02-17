Пара евро/доллар, вероятно, удержится в диапазоне 1,0650–1,0700 - Sberbank CIB

"Индекс DXY вчера довольно резко скорректировался вниз, в значительной степени утратив позиции, завоеванные с начала февраля, - указывают эксперты Sberbank CIB. - Катализатором падения стало укрепление пары евро/доллар после публикации протокола заседания ЕЦБ от 19 января. Этот документ показал, что при дальнейшем количественном смягчении ЕЦБ намерен избегать покупок более дорогостоящих гособлигаций. Это значит, что ЕЦБ будет выкупать больше дешевых облигаций периферийных стран еврозоны. Эти новости оказались очень своевременным, т.к. в последнее время снова усилились опасения относительно финансового положения Греции. Рынок отреагировал на публикацию протокола ЕЦБ сужением спрэдов основных облигаций периферийных стран еврозоны, что оказало поддержку евро, который укрепился против большинства валют. Сегодня не ожидается большого количества новостей, и активность на рынке может быть ограниченной в преддверии длинных выходных в США. Инвесторы могут сфокусировать внимание на пресс-конференции Дональда Трампа. Пара евро/доллар, вероятно, удержится в диапазоне 1,0650–1,0700".