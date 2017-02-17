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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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17 февраля 2017 года 13:25

Торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Второй день подряд рубль медленно, но верно снижается относительно доллара, - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В пятницу с открытия биржевой сессии российская валюта торговалась в диапазоне 57,60-57,80 руб./долл. Предположительно, это связано с коррекцией в гособлигациях, которые до этого момента только росли, пользуясь спросом со стороны нерезидентов. Кроме того, снизились цены на нефть – нефтяные контракты торгуются вблизи значения 55,50 долл./баррель (Brent). Впрочем, рубль еще может отыграть часть утраченных позиций: на следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку, аккумулируя средства для выплаты налогов (времени для этого будет не так много – следующая неделя короткая из-за праздничных выходных в России). Не исключен также частичный возврат интереса к операциям carry-trade, что также поддержит рост российской валюты. На сегодня ожидаемый торговый диапазон – 57,60-58,20 руб./долл.".

Опубликовано: /Уральский Банк Реконструкции и Развития/
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