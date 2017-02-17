Российский рынок акций продолжает выглядеть слабее раллирующих emerging markets - ВТБ 24

"На фоне активного притока средств инвесторов на развивающиеся рынки в последнее время, наш рынок акций не разделяет общего оптимизма. Даже сильное укрепление курса национальной валюты с начала года оказывает ограниченную поддержку индексу РТС. Да, привычный для иностранных инвесторов фондовый индикатор торгуется в "плюсе" относительно уровней конца декабря, но это всего 2% на 6%-ном укреплении рубля. Для сравнения, MSCI EM вырос уже на 10% при том, что индекс валют развивающихся стран поднялся лишь на 2,7%. Мы продолжаем выглядеть слабее раллирующих emerging markets. Причины для этого всё те же – неоправданные надежды в отношении скорой отмены санкций и повышенной щедрости госкомпаний к своим акционерам. Это разочарование необходимо пережить, возможно, дальше дисконтировав стоимость российских активов, стремительно дорожавших в ноябре-декабре", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.