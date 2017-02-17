На следующей неделе рынок акций развернется вниз - ИК "Фридом Финанс"

"Российский рынок слабо реагирует на внешние события, но и локальных новостей, влияющих на динамику в целом, нет. Традиционное пятничное затишье будет основным фактором, определяющим торговую динамику сегодня. Кроме того, в понедельник выходной в США, так что "боковик" продлится до вторника. Индекс ММВБ ожидается на уровне 2150 пунктов. Причем, если и на американском рынке сегодня не будет заметного движения наверх, что вероятно из-за отсутствия важной статистики, то на следующей неделе, скорее всего, увидим разворот вниз, целью снижения в этом случае будет уровень 2090 пунктов. "Хуже рынка" в таком случае будут акции нефтегазового и финансового секторов. Позитивная динамика сохранится в акциях производителей драгоценных и промышленных металлов, поскольку рост цен на это сырье продолжается", - комментирует ситуацию начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.