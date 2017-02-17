У рубля есть шансы завершить эту неделю выше 58 за доллар - Локо-Банк

"Рубль продолжает свое снижение на фоне роста доходности ОФЗ и ожиданий повышения ставки США, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Кроме того, нервозности на рынке добавляют различные заявления российских чиновников. Цены на нефть незначительно снижались в четверг, хотя в целом остаются стабильными, а рубль, скорее всего, также продолжит постепенное ослабление. Налоговый период не оказал существенную поддержку, но он будет сдерживать падение. Судя по всему, продажи ОФЗ продолжатся на фоне волны фиксации прибыли, но эту неделю у рубля есть шансы завершить выше 58 за доллар. В целом же, стоит ожидать постепенного возвращения в диапазон 59-61,5 уже на следующей неделе. В дальнейшем курс также продолжит снижаться, но периодический рост может быть весьма активными из-за спекулятивного капитала. Высокая волатильность будет характерна для рынка в ближайшие месяцы".