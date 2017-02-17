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Главная / Мнения аналитиков / У рубля есть шансы завершить эту неделю выше 58 за доллар - Локо-Банк
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17 февраля 2017 года 11:26
У рубля есть шансы завершить эту неделю выше 58 за доллар - Локо-Банк
"Рубль продолжает свое снижение на фоне роста доходности ОФЗ и ожиданий повышения ставки США, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Кроме того, нервозности на рынке добавляют различные заявления российских чиновников. Цены на нефть незначительно снижались в четверг, хотя в целом остаются стабильными, а рубль, скорее всего, также продолжит постепенное ослабление. Налоговый период не оказал существенную поддержку, но он будет сдерживать падение. Судя по всему, продажи ОФЗ продолжатся на фоне волны фиксации прибыли, но эту неделю у рубля есть шансы завершить выше 58 за доллар. В целом же, стоит ожидать постепенного возвращения в диапазон 59-61,5 уже на следующей неделе. В дальнейшем курс также продолжит снижаться, но периодический рост может быть весьма активными из-за спекулятивного капитала. Высокая волатильность будет характерна для рынка в ближайшие месяцы".
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17 февраля 2017 года 14:26
"Вслед за ценами на нефть снижается третий день подряд курс рубля относительно доллара до 57,75 руб./долл., - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA. - Поддержку российской валюте не оказали высказывания представителей ЦБ РФ, заявившие, что не видят экономических рисков в текущем укреплении... читать дальше
.17 февраля 2017 года 13:54
"Индекс DXY вчера довольно резко скорректировался вниз, в значительной степени утратив позиции, завоеванные с начала февраля, - указывают эксперты Sberbank CIB. - Катализатором падения стало укрепление пары евро/доллар после публикации протокола заседания ЕЦБ от 19 января. Этот документ показал,... читать дальше
.17 февраля 2017 года 13:25
"Второй день подряд рубль медленно, но верно снижается относительно доллара, - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В пятницу с открытия биржевой сессии российская валюта торговалась в диапазоне 57,60-57,80 руб./долл.... читать дальше
.17 февраля 2017 года 13:05
Финансовая группа (ФГ) БКС провела анализ операций клиентов БКС с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 15 февраля. По итогам отчетной недели и впервые в этом году был зафиксирован рост интереса инвесторов к ключевым дивидендным историям, что... читать дальше
.17 февраля 2017 года 12:45
"Нефть сдержанно прибавляет в ходе утренних торгов после просадки накануне (внутри торговой сессии четверга контракты теряли порядка 2%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Brent подбирается к отметке $56/bbl, WTI $53.5/bbl. Попытки скорректироваться сформировались после того как... читать дальше
.17 февраля 2017 года 12:40
"На фоне активного притока средств инвесторов на развивающиеся рынки в последнее время, наш рынок акций не разделяет общего оптимизма. Даже сильное укрепление курса национальной валюты с начала года оказывает ограниченную поддержку индексу РТС. Да, привычный для иностранных инвесторов фондовый... читать дальше
.17 февраля 2017 года 12:25
На следующей неделе определенная поддержка для рубля сохранится со стороны "налогового фактора" - "Нордеа Банк"
"Курс доллар/евро на неделе качнулся в пользу последнего после публикации расшифровки к заседанию ЕЦБ, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - В целом никаких открытий там не оказалось, однако отмечается, что дальнейший рост инфляции будет как минимум принят во внимание. При этом... читать дальше
.17 февраля 2017 года 12:04
Торги на внутреннем валютном рынке вчера ослабили позиции рубля, напоминают аналитики банка "Зенит". Рубль вновь оторвался от динамики нефтяных цен, которые немного повысились по итогам дня. Всё внимание участников рынка направлено на возможный ответ властей на обеспокоенность в отношении дорогого... читать дальше
.17 февраля 2017 года 11:48
Москва. 17 февраля. Российский рынок акций утром в пятницу просел по индексам на фоне наметившейся нисходящей коррекции в Азии, динамика blue chips смешанная, при этом второй день раллируют бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и "Распадской" (MOEX: RASP) на фоне роста цен на уголь. читать дальше
.17 февраля 2017 года 11:45
"Российский рынок слабо реагирует на внешние события, но и локальных новостей, влияющих на динамику в целом, нет. Традиционное пятничное затишье будет основным фактором, определяющим торговую динамику сегодня. Кроме того, в понедельник выходной в США, так что "боковик" продлится до вторника.... читать дальше
.17 февраля 2017 года 11:10
"В четверг ОФЗ на фоне затишья на внешних рынках торговались разнонаправлено. В "средних" и "длинных" бумагах динамика была сопоставима с большинством развивающихся стран: к концу дня доходности выросли на 3-7 бп. В то же время наиболее короткие бумаги (1-2 года) закрылись без изменений к уровням... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:57
"Пара евро-доллар, наконец, сломала локальный тренд на падение, - комментирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Хотя в среду наблюдалось падение восьмой день подряд, все же после обновления минимума на отметке 1.0521 евро-доллар пошел вверх, достигал 1.06, так что дневная свечка за среду... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:37
Нефть пыталась вчера отскакивать, поддерживаемая новостями о возможном продлении соглашения ОПЕК+ или усилении объемов сокращения с июля, если глобальные запасы сырой нефти не продемонстрируют необходимого сокращения. Тем не менее, пока это остается на уровне слухов. Сегодня в фокусе отчет по... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:26
«Сегодня российская валюта будет консолидироваться около уровня 57,6 руб./долл. на фоне стабилизации цен на нефть в районе $55,7 за баррель, - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Несмотря на сокращение в январе странами ОПЕК добычи нефти, информация о росте добычи и запасов нефти в США... читать дальше
.17 февраля 2017 года 10:16
Москва. 17 февраля. Доллар США и евро почти не изменились при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине. читать дальше
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