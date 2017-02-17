Полагаем, что есть спрос на качественный российский корпоративный долг - Росбанк

"В четверг ОФЗ на фоне затишья на внешних рынках торговались разнонаправлено. В "средних" и "длинных" бумагах динамика была сопоставима с большинством развивающихся стран: к концу дня доходности выросли на 3-7 бп. В то же время наиболее короткие бумаги (1-2 года) закрылись без изменений к уровням среды. Обращает на себя внимание продолжающийся "сквиз" в 5-летних ОФЗ 26217: +10 бп за день, +20 бп за среду-четверг. На рынке корпоративного долга привлекает внимание завершившееся вчера размещение 4,5-летних долларовых еврооблигаций Северстали объемом 500 млн долларов. Финальная доходность была установлена на отметке 3,85% годовых. Высокий спрос на новое размещение позволил эмитенту разместиться по доходности ниже, чем мы ожидали (4,01%), что, на наш взгляд, свидетельствует о значительном спросе на качественный российский корпоративный долг", - отмечают специалисты Росбанка.