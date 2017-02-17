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17 февраля 2017 года 10:57
Евро-доллар начал отскок вверх вопреки заметному росту шансов на повышение ставки ФРС - ВТБ 24
"Пара евро-доллар, наконец, сломала локальный тренд на падение, - комментирует аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Хотя в среду наблюдалось падение восьмой день подряд, все же после обновления минимума на отметке 1.0521 евро-доллар пошел вверх, достигал 1.06, так что дневная свечка за среду оказалась белой. А в четверг рост продолжился, к текущему моменту пара поднималась до 1.0638. Характерно, что рост в среду начался вопреки вышедшим по данным по американской экономике, которые показали усиление инфляции, что должно было повысить шансы на повышение ставки ФРС (и действительно, шансы на повышение ставки на заседании в марте согласно фьючерсам выросли до текущих 42%, очень серьезно). В 16:30 Мск вышел индекс потребительских цен США за январь, который показал рост с 2.1% г/г до 2.5% г/г (прогноз 2.4% г/г). Кроме того, в это же время лучше ожиданий вышли данные по розничным продажам США за январь, на уровне 0.4% м/м против прогноза 0.1% м/м, да еще и данные за декабрь пересмотрели вверх с 0.6 м/м сразу до 1.0% м/м, так что годовой рост взлетел до 5.6% г/г (что тоже в пользу повышение ставки и в пользу доллара). И по первой реакции на эти новости доллар действительно вырос, вот только потом падение на евро-долларе попросту выкупили. Это полностью подтверждает наше предположение, что крупные игроки просто на время отказались от покупок (убрали биды), и снова вернулись в рынок, когда представилась возможность покупать евро на объемах против рыночных масс. Которые, конечно, не понимают, как такое может быть, что вероятность повышения ставки в марте уже очень сильно выросла (от 22% в начале февраля до 42%), а доллар вдруг начал падать. Но мы и писали много раз о том, что когда рост американской экономики ускоряется – мировая экономика ускоряется - это приводит к росту спроса на сырье и росту аппетитов к риску и падению доллара ко всем активам, и даже повышение ставки ФРС не в силах затормозить эту тенденцию". Скорее, повышение ставки просто является вторичным отражением улучшения ситуации в мировой экономике, полагает эксперт банка. Впрочем, аналитические ленты получили повод объяснить падение доллара тем, что в среду в 17:15 Мск хуже прогноза вышли данные по промышленному производству США за январь, вместо нулевого роста вышел спад на 0.0% м/м, предыдущие данные были пересмотрены вниз с 0.8% м/м до 0.6% м/м, а в годовом выражении рост упал с +0.7% м/м до 0.0% м/м. Также в среду было повторное выступление Йеллен, но ничего значимого вновь сказано не было. Представители ФРС в целом продолжают поддерживать в целом весьма ястребиную риторику, но не забываем о том, что в прошлом году они делали то же самое, причем тогда ожидалось, что ставка будет поднята 4 раза, а была поднята только один раз, в декабре. "Возвращаясь к локальной ситуации, мы полагаем, что рыночные массы все еще не могут понять, почему доллар начал падать, и будут активно продавать навстречу начавшемуся росту, что только и нужно крупным игрокам, - прогнозирует А, Михеев. - Последние будут активно покупать евро, соответственно, в рамках диапазона 1.05-1.08 можно ждать роста к верхней границе. Еще есть время до конца недели, плюс первая половина понедельника на падение доллара, позже на следующей неделе начнется очередная серия размещений Казначейства США и падение доллара в этой ситуации скорее остановится. Объемы по аукционам следующей недели пока не анонсированы, правда, в четверг размещаются 30-летние TIPS на 7 млрд долл., но это не тот объем, который сможет повлиять на рынок в пользу доллара. Объемы по серии размещений нот следующей недели будут анонсированы сегодня, в четверг, так что уже сегодня мы узнаем, какой будет объем чистого привлечения/погашения по нотам на 28 февраля. Также напомним, что сегодня на рынки выйдут 14 млрд долл. чистого погашения по векселям этой недели, это в том числе и может быть причиной начавшегося падения доллара. Тенденция сокращения короткого долга Казначейством США никуда не делась, и на доллар это будет давить еще долго". Что касается рублевых пар, то нефть в рублях торгуется на уровне 3190 на данный момент. То есть рубль остается переоцененным, указывает аналитик ВТБ 24: "Как мы писали, это не повод покупать доллар-рубль (можно просто закрыть короткие позиции на время), а вот по евро-рублю по-прежнему ждем роста в связи с тем, что тут еще пару поддержит начавшийся рост евро-доллара".
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