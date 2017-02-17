Нефти не удастся покинуть диапазон $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть пыталась вчера отскакивать, поддерживаемая новостями о возможном продлении соглашения ОПЕК+ или усилении объемов сокращения с июля, если глобальные запасы сырой нефти не продемонстрируют необходимого сокращения. Тем не менее, пока это остается на уровне слухов. Сегодня в фокусе отчет по объемам сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в январе – официальный документ, который подготавливается каждый месяц для Комиссии по добыче. На наш взгляд, сюрпризов ждать не стоит, поэтому мы не ожидаем, что нефти удастся покинуть диапазон $55–57/баррель", – комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.