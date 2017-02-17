Валютная пара евро/доллар в течение дня может протестировать уровень 1,07 - Exness

«Сегодня российская валюта будет консолидироваться около уровня 57,6 руб./долл. на фоне стабилизации цен на нефть в районе $55,7 за баррель, - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - Несмотря на сокращение в январе странами ОПЕК добычи нефти, информация о росте добычи и запасов нефти в США сдерживает рост цен на нефть. В ближайшие годы бюджет РФ продолжит оставаться дефицитным. Его сокращению будет способствовать рост рублевой стоимости нефти марки Urals. Для финансирования дефицита бюджета российские власти будут активно прибегать к заимствованиям на внутреннем рынке и средствам Резервного фонда. На 1 февраля 2017 года объем средств Резервного фонда составил 973,53 млрд руб. или 1,1% от ВВП. В этом году российские власти прогнозируют дефицит бюджета на уровне 3,2% от ВВП. Для подъема российской экономики необходимо последующее снижение процентных ставок в стране, рост инвестиций и возможно некоторое ослабление курса рубля (до 60-65 руб./долл.). Сегодня маловероятны резкие колебания на международном валютном рынке (за исключением фунтовых кросс-курсов). Вчера заместитель председателя ФРС Стенли Фишер заявил о том, что экономике США необходимо очень медленное повышение процентных ставок (которое будет растянуто на несколько лет). Многим американским корпорациям невыгодно резкое удорожание доллара США на фоне сохраняющейся слабости евро и иены. Ключевая валютная пара евро/доллар в течение дня может протестировать уровень 1,07».