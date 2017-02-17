Существенных поводов для ослабления рубля нет - "Открытие Брокер"

Утро на российском рынке может оказаться достаточно вялым, а направление движений будет негативным. Во всяком случае, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, об этом говорит внешний фон. Существенных поводов для ослабления рубля нет, так как спрос на валюту незначителен, а вот дефицит рублёвых ресурсов проявляется в виде ставок в банковской системе