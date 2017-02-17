Сегодня обратим внимание на акции "Ленты", "Мечела" и "Распадской" в спекулятивных целях - КИТ Финанс Брокер

"По рынку акций в целом настроение сегодня, скорее всего, не переменится. Азия торгуется в "минусе", нефть "стоит" на месте, поддержки со стороны политического фактора мы накануне не получили – первая встреча г-на Лаврова и г-на Тиллерсона завершилась безрезультатно, по крайней мере, в публичной плоскости. Сегодня обратим внимание на акции "Ленты" (долгосрочная покупка), "Мечела" и "Распадской" в спекулятивных целях", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.