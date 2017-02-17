В первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ - ИК "ФИНАМ"

"Несмотря на влияние негативного внешнего фона, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Ключевым фактором роста выступит переоценка на фоне ожидаемого ослабления рубля. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил 0,15%. Корпоративный календарь на пятницу пуст. На валютном рынке высока вероятность умеренного ослабления нацвалюты к доллару США в пределах 0,5% на фоне растущего индекса доллара и общей перекупленности. В данном случае влияние потоков, связанных с "carry trade" из-за высоких процентных ставок по рублевым активам, будет относительно небольшим", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.