Сегодня индекс ММВБ может протестировать диапазон 2160-2180 пунктов - Промсвязьбанк

"Полагаем, что после сильного понижательного движения в ближайшие дни рынок акций может попытаться восстановиться на фоне в целом благоприятного сочетания факторов. Во-первых, стоит отметить относительно справедливые оценки рынка к нефти по соотношению RTS/Brent, что при снижении рубля вслед за общей динамикой валют EM может оказать поддержку рублевому индексу ММВБ. Во-вторых, мы видим высокий интерес к российским активам со стороны нерезидентов, приток в фонды акций, ориентированные на российские активы, на неделе 9-15 февраля, по нашим оценкам, составил 77 млн долларов. Таким образом, сегодня индекс ММВБ может протестировать диапазон 2160-2180 пунктов; в лидеры роста могут выйти акции банков, сектора металлургии и электроэнергетики", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.