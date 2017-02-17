Индекс ММВБ пока остается ниже важной отметки в 2150 пунктов - ИФ "Олма"

Данные технического анализа допускают продолжение консолидации по индексу РТС. Внешний фон пока не дает оснований для заметных движений. Фьючерсы на Brent второй месяц торгуются в диапазоне 53,5–58,0$ за баррель марки Brent. Технически, отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, индекс ММВБ снял локальную перекупленность, но пока остается ниже важной отметки в 2150 пунктов. Только в случае закрепления индекса выше данной отметки можно пробовать спекулятивно покупать фьючерсы на индекс или отдельные его составляющие. На валютном рынке возможно продолжение периода укрепления рубля. Цель движения может находится в районе 57 рублей за доллар.