Утренние прогнозы: возможен умеренный рост

В целом аналитики предполагают позитивное открытие рынка акций в пятницу. В лидеры роста могут выйти акции банков, сектора металлургии и электроэнергетики.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2145-2150 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в случае улучшения внешнего фона может завершить неделю на позитивной ноте".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет пятницу, вероятно, в незначительном "минусе". Позитивный сценарий предполагает тест 2130-2140 с последующим ростом к 2150, далее - к 2170-2180 пунктам. Первый выход к 2170-2180, возможно, стоит спекулятивно продавать. Триггер для развития существенной коррекции пока не появился, что увеличивает шансы на продолжение колебаний в "боковике" с верхней границей около 2250 пунктов по индексу ММВБ. Если рассматривать текущую ситуацию как преимущественно "боковик", то в данный момент рынок находится ближе к нижней границе, что обуславливает спекулятивные покупки".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Полагаем, что после сильного понижательного движения в ближайшие дни рынок акций может попытаться восстановиться на фоне в целом благоприятного сочетания факторов. Во-первых, стоит отметить относительно справедливые оценки рынка к нефти по соотношению RTS/Brent, что при снижении рубля вслед за общей динамикой валют EM может оказать поддержку рублевому индексу ММВБ. Во-вторых, мы видим высокий интерес к российским активам со стороны нерезидентов, приток в фонды акций, ориентированные на российские активы, на неделе 9-15 февраля, по нашим оценкам, составил 77 млн долларов. Таким образом, сегодня индекс ММВБ может протестировать диапазон 2160-2180 пунктов; в лидеры роста могут выйти акции банков, сектора металлургии и электроэнергетики".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Данные технического анализа допускают продолжение консолидации по индексу РТС. Внешний фон пока не дает оснований для заметных движений. Технически индекс ММВБ снял локальную перекупленность, но пока остается ниже важной отметки в 2150 пунктов. Только в случае закрепления индекса выше данной отметки можно пробовать спекулятивно покупать фьючерсы на индекс или отдельные его составляющие".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Несмотря на влияние негативного внешнего фона, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Ключевым фактором роста выступит переоценка на фоне ожидаемого ослабления рубля".