Цены на нефть завершают снижением первую неделю из последних пяти

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с незначительными изменениями. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Цены на нефть слабо растут утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с незначительными изменениями, инвесторы оценивали статданные и отчетность крупных компаний.

Как стало известно в четверг, число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,246 млн в пересчете на годовые темпы. Данные за декабрь прошлого года были пересмотрены с 1,226 млн на 1,279 млн домов. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали повышение показателя с ранее указанного уровня на 0,3% - до 1,23 млн домов.

Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс., составив 239 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 8 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности в округе Филадельфии взлетел в феврале до рекордных с 1984 года 43,4 пункта с 23,6 пункта в январе, свидетельствуют данные Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали его снижения до 20 пунктов.

Цена акций крупнейших нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron опустилась на 1% и 1,7% соответственно. Цены на нефть завершают неделю снижением впервые более чем за месяц на опасениях по поводу выросших до рекордной отметки запасов топлива в США.

Котировки бумаг производителя телекоммуникационного оборудования Cisco Systems Inc. выросли на 2,4% благодаря сильной отчетности компании за прошлый квартал.

Ценные бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания Wendy's подешевели на 4,5%, поскольку компания отчиталась о снижении прибыли и выручки в четвертом квартале.

Акции производителя продуктов питания Dean Foods упали в цене на 8,1%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале прошлого года составила 38 центов на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали этот показатель на уровне 41 цента. Выручка компании не изменилась и составила $2,02 млрд, что совпало с прогнозами рынка.

Цена бумаг Time Warner Inc., владеющей одноименной киностудией и телеканалами TNT, HBO и CNN, увеличилась на 1,1% после того, как ее акционеры одобрили предложение оператора связи AT&T Inc. об объединении компаний за $85,4 млрд.

Капитализация оператора казино MGM Resorts International упала на 9,3%. Фирма вышла на прибыльный уровень в октябре-декабре после убытка за тот же период предыдущего года, однако показатель не оправдал прогнозов.

Котировки акций нефтедобывающей компании Duke Energy повысились на 2,8%. Компания получила убыток в прошлом квартале в размере $227 млн по сравнению с прибылью в $477 млн за тот же период 2015 года, однако показатель совпал с ожиданиями аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 февраля повысился на 7,91 пункта (0,04%) и составил 20619,77 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,03 пункта (0,09%) - до 2347,22 пункта.

Nasdaq Composite потерял 4,54 пункта (0,08%) и составил 5814,9 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на стремлении инвесторов избежать риска, сокращая рост с начала недели, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,4% после подъема до максимума с июля 2015 года накануне.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,6%, более широкий Topix - на 0,5%.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,2%, как и южнокорейский индекс Kospi.

Вместе с тем индийский Sensex вырос на 0,6%, а малазийский FTSE Malay KLCI - на 0,1%.

"Вероятно, недельное ралли, вызванное обещаниями Трампа, подошло к концу", - говорит трейдер CMC Markets Джейн Фу.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Стэнли Фишер заявил в четверг, что американская экономика приближается к целям Федрезерва по показателям инфляции и безработицы, что повышает вероятность трех подъемов ставки в текущем году.

Как стало известно, экономика Сингапура в октябре-декабре подскочила на 12,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Предварительная оценка составляла 9,1%, и благодаря улучшению показателя рост ВВП Сингапура в 2016 году пересмотрен с 1,5% до 2%.

В пятницу дешевеют акции японских компаний в сфере недвижимости, энергетики и автомобилестроения.

Цена бумаг застройщика Mitsui Fudosan опустилась на 3,2%, нефтедобывающей компании Inpex - на 0,7%, Suzuki Motor - на 2%.

Котировки Samsung упали на 1% после того, как окружной суд Сеула поддержал требование прокуратуры об аресте зампреда правления и фактического главы компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна в связи с коррупционным скандалом.

Цены на нефть слабо растут утром в пятницу, но завершают снижением первую неделю из последних пяти из-за скачка запасов в США.

Апрельские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:48 мск прибавили в цене $0,10 (0,18%) - до $55,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $0,07 (0,13%) - до $53,43 за баррель.

На торгах в четверг Brent подешевела на 0,2%, до $55,65 за баррель, цена WTI выросла на 0,5%, до $53,36.

С начала недели цена Brent снизилась на 1,7%, WTI - на 0,8%.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны.

Между тем страны ОПЕК на 90% соблюдают договоренности о сокращении добычи, что поддерживает нефтяные котировки.

"Меры ОПЕК не дают ценам опуститься ниже $50 за баррель, - говорит аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс. - Без них котировки упали бы ниже. Рост запасов в США беспокоит рынки".