Индекс ММВБ может завершить неделю на позитивной ноте - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.8 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью снижаются. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2145-2150 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в случае улучшения внешнего фона может завершить неделю на позитивной ноте", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.