Рубль может продолжить коррекцию - InstaForex

"Сегодня участники рынка могут продолжить фиксацию прибыли по паре доллар/рубль из-за внешнеполитических рисков и опасений вербальных интервенций со стороны российских властей. В пользу такого сценария говорит и некоторое ухудшение настроений в сырьевом сегменте. Сейчас нефть не в состоянии развить уверенный рост, но и активных продаж тоже не привлекает, получая поддержку в районе 55. Однако если баррель стабилизируется в этой зоне, а доллар на международном рынке Форекс вернется к росту после коррекции, доллар/рубль может передвинуть максимумы до 57,80 руб., пробой которых расчистит путь к отметке 58 рублей", - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.