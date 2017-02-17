Индекс ММВБ откроет пятницу, вероятно, в незначительном "минусе" - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ откроет пятницу, вероятно, в незначительном "минусе". Позитивный сценарий предполагает тест 2130-2140 с последующим ростом к 2150, далее - к 2170-2180 пунктам. Первый выход к 2170-2180, возможно, стоит спекулятивно продавать. Триггер для развития существенной коррекции пока не появился, что увеличивает шансы на продолжение колебаний в "боковике" с верхней границей около 2250 пунктов по индексу ММВБ. Если рассматривать текущую ситуацию как преимущественно "боковик", то в данный момент рынок находится ближе к нижней границе, что обуславливает спекулятивные покупки", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.