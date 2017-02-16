Рубль усилил снижение к доллару и евро в четверг вечером на фоне падения нефти

Москва. 16 февраля. Доллар США и евро усилили рост на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активизировал снижение на фоне возобновившегося падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 57,6075 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,67 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,475 руб./EUR1, повысившись на 76 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 53 копейки, до 59,35 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на фоне повышенной волатильности цен на нефть на мировых товарных биржах, которые ближе к вечеру активизировали снижение. Таким образом, зависимость динамики рубля от мировых цен на нефть, которая в последние дни практически отсутствовала, в четверг вечером стала постепенно восстанавливаться. Возможно, это связано с уходом с рынка крупного покупателя рублей, о котором в последнее время говорили многие участники торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг снижалась на 0,84% - до $55,28 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижалась к указанному времени на 0,65% - до $53,25 за баррель.

По словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, рубль в последнее время успешно сопротивляется попыткам ослабления, однако вряд ли сможет это делать так же уверенно в среднесрочном периоде. "Мы оцениваем равновесный уровень курса доллара на уровне 60 рублей, который будет достижим при первом откате вниз нефтяных цен или ужесточении девальвационной риторики со стороны властей", - полагает он.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, катализатором для разворота текущего тренда укрепления рубля могут стать выплаты по внешнему долгу, пик которых ожидается в марте. "По нашим оценкам, во втором и третьем кварталах при текущем уровне цен на нефть сальдо текущего счета снизится до $6 млрд и $7 млрд соответственно (за счет повышения доходов к выплате, состоящих из процентов и дивидендов). При этом объем покупок валюты Минфином может составить $6 млрд в квартал, что вместе с погашением обязательств российских банков перед нерезидентами приведет к снижению валютной ликвидности на локальном рынке и будет способствовать ослаблению рубля", - отмечают аналитики. По их расчетам, равновесный курс рубля при цене нефти Brent в $55 за баррель и с учетом валютных интервенций ЦБ РФ составляет 63,5 руб./$1. Таким образом, считают эксперты Райффайзенбанка, потенциал для ослабления рубля от текущих уровней составляет 11%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 февраля на 37,88 копейки, до 57,1507 руб./$1, и повысил курс евро на 62,92 копейки, до 60,654 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос всего на 2,76 копейки по отношению к среде и составил 57,171 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга снизился на 5,2 копейки по отношению к 15 февраля и составил 57,2375 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 331,668 млн, из которых $1 млрд 103,362 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 228,306 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 60,2915 копейки по отношению к среде - до 60,7238 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга вырос на 60,4243 копейки по отношению к 15 февраля и составил 60,8937 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR513,629 млн, из которых EUR231,626 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR282,003 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг заметно повысились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,49% годовых, на семидневный срок выросла на 6 б.п. - 10,47% годовых. Ставки МБК на срок 3-6 месяцев остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц повысилась всего на 1 б.п., составив 10,48% годовых.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков считает, что рост процентных ставок на рынке МБК связан с некоторым дефицитом рублей в связи с налоговым периодом, пик которого приходится на 27 февраля.