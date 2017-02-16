Рынок акций РФ в четверг подрос по ММВБ после 6-дневного снижения, раллировал на 6% Мечел

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексу ММВБ после 6-дневного непрерывного снижения, отскок стал возможным благодаря ослаблению рубля; раллировали на 6% акции "Мечела" в отсутствие новостей.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2148,48 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1176,11 пункта (+0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 57,56 рубля (+0,3 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Мечела" (+6% и +2,2% "префы"), снижавшиеся в предыдущие дни, несмотря на неплохой отчет за четвертый квартал (добыча угля в четвертом квартале выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 5,596 млн тонн, по итогам года добыча угля снизилась на 2%, до 22,683 млн тонн).

Также прибавили в цене акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1,6% "префы").

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2%).

Индексы в США накануне обновили максимумы по итогам пятой торговой сессии подряд, чего не происходило со 2 января 1992 года, сообщает MarketWatch. Повышению рынка акций способствовали заявления президента США Дональда Трампа о скором проведении существенных изменений в сфере налогообложения.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, но подрос Китай), наметилась коррекция в Европе (DAX, S&P 350, FTSE теряют по 0,3%), проседает Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%) и подешевела нефть.

Свежий блок статистики из США подкрепляет ожидания скорого роста ставки Федрезерва. Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе до 239 тыс. при прогнозах роста до 245 тыс., число новостроек в январе упало на 2,6% (до 1,246 млн домов), тогда как ожидался рост на 0,3%, а индекс деловой активности Филадельфии в феврале вырос до 43,3 пункта при прогнозах снижения до 18 пунктов с январских 23,6 пункта.

По данным Минэнерго США, объем товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей (до рекордных 518,12 млн баррелей), запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей (до исторического максимума в 259,1 млн баррелей). Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $55,39 за баррель (-0,7%), мартовская цена WTI - $53,33 за баррель (-0,5%).

По мнению экспертов в области технического анализа, на данный момент рынок нефти в США "благоприятствует спокойным "быкам", а ключевая зона находится в диапазоне от $50 до $52 за баррель WTI, отмечает FX Street.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин, слабость рынка акций объясняется фиксацией прибыли игроками после удачного 2016 года, а также сокращением ликвидности после проведения ряда размещений. Так, IPO/SPO уже провели "РусАл" (MOEX: RUALR), "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK), "Фосагро" (MOEX: PHOR), "Детский мир" (MOEX: DSKY), размещение облигаций со встроенным опционом провела "Северсталь".

На рынке также обсуждаются планы по размещению "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) и "Ленты" (MOEX: LNTA). В первом случае акционер планирует нарастить free float, что позволит компании попасть в индексы MSCI и поможет увеличить оценку компании до аналогичных показателей НЛМК (MOEX: NLMK) и "Северстали". Во втором случае основной акционер TPG хочет сократить свою долю в компании. Обращает на себя внимание то, что с учетом прошлого года акции продавали почти все компании сектора металлургии и добычи. Это говорит об их собственной оценке того, что случилось с ценами на сталь, руду и уголь. Возможно, цена продолжит оставаться на высоких уровнях, но коррекция многими участниками рынка все же оценивается с довольно высокой вероятностью.

Нефтяной рынок торгуется с начала года с минимальной волатильностью в узком коридоре $55-57 за баррель Brent. С одной стороны, есть соглашение ОПЕК+, которое соблюдается с рекордным уровнем в 90%, Саудовская Аравия выражает готовность дальнейшего сокращения добычи для стабилизации рынка. С другой, растет активность в США, и добыча уже прибавила с сентябрьских минимумов почти 0,5 млн б/с, запасы также растут. Рынок слабо реагирует на данные по росту добычи в США, в том числе из-за соглашения ОПЕК+, ожидая, что при продолжении роста в США ОПЕК продлит сроки его действия.

В текущих условиях цена нефти марки Brent будет стоить 3200-3400 рублей за баррель, поэтому текущий курс доллара чуть выше 57 руб./$1 вполне обоснован, хотя и близок к своему минимуму. При этом не стоит исключать вероятность легкой паники среди держателей валюты, которая может довести курс и до 55 руб./$1, как это уже случалось, например, в мае 2015 года, когда доллар опускался ниже 50 рублей.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, торги на рынке акций РФ в четверг прошли под знаком консолидации, в Америке индексы остаются на рекордно высоких отметках. В своем выступлении на второй день глава ФРС США Джанет Йеллен сделала оговорку, что не все показатели американской экономики соответствуют ожиданиям регулятора, оставив участников рынков в некотором замешательстве по поводу планов ФРС.

Опубликованные в четверг протоколы прошедшего заседания ЕЦБ оказались слишком "голубиными". Регулятор счел прогресс в достижении целевого уровня инфляции недостаточным и просигнализировал о сохранении высокой степени неопределенности внутри еврозоны.

Индекс ММВБ на фоне появившихся признаков стабилизации рубля после ускоренного взлета консолидировался в районе 2140 пунктов.

Главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов полагает, что в ближайшее время рубль может сдать позиции, и причин для этого несколько. Во-первых, уровень 57 руб./$1 сыграл как поддержка, пробить которую с "наскока" оказалось непросто, особенно в условиях сильной перепроданности доллара. Сейчас наблюдаются попытки разворота с первичной целью на отметке 58,15 руб./$1.

Во-вторых, появились первые признаки, что рынок столкнется с порцией "вербальных интервенций" от представителей власти РФ, недовольных излишним ростом рубля. Можно вспомнить о планах Минфина по девальвации рубля на 10% - до 64,9 руб./$1. Данная цель в конечном итоге будет достигнута, пусть на это и потребуется больше времени, чем хотелось бы властям. Одним из возможных инструментов для этого, помимо заявлений первых лиц страны о "слишком дорогом рубле", может стать расширение объема покупок валюты Минфином на открытом рынке. К концу первого квартала этого года доллар США может подняться до 62-62,5 рубля, считает аналитик.

Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, с декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы тренда и уровня Фибоначчи. При этом на графике рисуется разворотная фигура "флаг", что повышает вероятность отскока индекса ММВБ от текущих уровней. Поэтому в ближайшие дни следует ожидать роста индекса ММВБ.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рост акций угольщиков связан с остающейся позитивной ситуацией на глобальном рынке угля, а также с планами Китая сократить производство.

На рынке ощущается некоторый дефицит рублей в связи с налоговым периодом, пик которого приходится на 27 февраля. Кроме того, предполагается, что "Роснефть" (MOEX: ROSN) будет конвертировать более 60 млрд рублей для обеспечения выкупа акций "Башнефти", представленных по оферте. Соответственно, вторая половина февраля больше способствует укреплению рубля, чем его ослаблению, хотя этим явно недовольны некоторые представители правительства РФ. Соответственно, наличие существенного предложения валюты поддерживает актуальность ослабления доллара до 55 рублей.

На рынке акций США после очередных рекордов может наступить легкая коррекция, так как основные события, связанные с выступлением председателя ФРС, отыграны. Впрочем, основные события сыграны и на российском рынке. Рубль пока находится вне зоны риска, перспектив на улучшение отношений РФ и США почти нет, а надежды на выплату 50% прибыли госкомпаний в виде дивидендов постепенно улетучились. Соответственно, рынок продолжает реагировать на изменение курса рубля, которое случилось по факту выборов президента США, а также на фиксацию прибыли после роста, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+10,4%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+6,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+6,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+3,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%).

"Яндекс" в четверг опубликовал отчет за четвертый квартал 2016 года по US GAAP, согласно которому выручка выросла на 22% (до 22,1 млрд рублей) при прогнозах роста на 17,5%, а скорректированная чистая прибыль сократилась на 11% (до 3,2 млрд рублей), тогда как ожидался рост на 4,6%. По итогам текущего года "Яндекс" ожидает роста выручки на 16-19% по сравнению с результатами за 2016 год.

Подешевели акции АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (-9,5%), ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-8,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-4,7%).

Чистая прибыль ритейлера "Лента" (-3,1% ГДР) по МСФО в 2016 году увеличилась на 8,9% - до 11,202 млрд рублей, результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 11,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,987 млрд рублей (из них 7,301 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).