В ближайшие торговые сессии ожидаем роста индекса ММВБ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около 2140 пунктов. С декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда, в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы тренда и уровня Фибоначчи. При этом на графике рисуется разворотная фигура "флаг", что повышает вероятность отскока индекса ММВБ от текущих уровней. В ближайшие дни ожидаем роста индекса ММВБ", - отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.