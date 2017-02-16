Евро отыгрывается, но среднесрочные понижательные риски сохраняются - eToro

"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует о сохраняющихся сомнениях игроков относительно будущей политики Трампа, несмотря на то, что президент накануне снова подтвердил, что уже в «ближайшем будущем» представит налоговый план. Также свою лепту в текущий откат доллара внес технический фактор. После 11 дней роста трейдеры решили частично зафиксировать прибыль, но через время восходящее движение может возобновиться, поскольку все фундаментальные факторы говорят в пользу крепкой валюты. Впрочем, позитивное влияние «ястребиной» риторики Йеллен частично нивелируется опасениями относительно угрозы новых жестких комментариев администрации Трампа по вопросу валютных манипуляций".

EUR/USD, которая вчера едва удержалась над уровнем 1.05, продолжает восстанавливать позиции, снова пытаясь закрепиться над уровнем 1.06. Если покупки ускорятся, котировки могут пробить зону 1.0660, открыв себе путь к 1.07, полагает эксперт. Однако с учетом того, что в последнее время у USD появилось больше фундаментальных оснований для роста, «бычий» потенциал единой валюты будет носить ограниченный характер. После непродолжительной коррекции пара может снова оказаться под давлением, особенно если ФРС продолжит подготавливать рынки к скорому ужесточению политики. В среднесрочной перспективе EUR/USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 1.05-1.07, с рисками пробоя этого канала в южном направлении.