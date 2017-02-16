Колебания доллара и евро в четверг днем незначительные, рубль потерял контакт с нефтью

Москва. 16 февраля. Доллар США незначительно снижается, в то время как евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине, практически не реагируя на динамику мировых цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,205 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,8275 руб./EUR1, повысившись на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки, до 58,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17 февраля на 37,88 копейки, до 57,1507 руб./$1, и повысил курс евро на 62,92 копейки, до 60,654 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро днем в четверг связаны с неготовностью игроков открывать позиции, несмотря на наметившийся рост на мировых нефтяных площадках. При этом в предыдущие дни рубль укреплялся, несмотря на падающую нефть. Таким образом, с начала недели рубль практически полностью утратил связь с нефтью, и его колебания в основном определяются спекулятивными финансовыми потоками.

Днем цены на нефть ускорили рост, корректируясь после падения в предыдущие несколько дней. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг увеличилась на 0,81% - до $56,2 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к указанному времени на 0,65% - до $53,95 за баррель.

По словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, рубль в последнее время успешно сопротивляется попыткам ослабления, однако вряд ли сможет это делать так же уверенно в среднесрочном периоде. "Мы оцениваем равновесный уровень курса доллара на уровне 60 рублей, который будет достижим при первом откате вниз нефтяных цен или ужесточении девальвационной риторики со стороны властей", - полагает он.

По мнению аналитиков Райффайзенбанка, катализатором для разворота текущего тренда укрепления рубля могут стать выплаты по внешнему долгу, пик которых ожидается в марте. "По нашим оценкам, во втором и третьем кварталах при текущем уровне цен на нефть сальдо текущего счета снизится до $6 млрд и $7 млрд соответственно (за счет повышения доходов к выплате, состоящих из процентов и дивидендов). При этом объем покупок валюты Минфином может составить $6 млрд в квартал, что вместе с погашением обязательств российских банков перед нерезидентами приведет к снижению валютной ликвидности на локальном рынке и будет способствовать ослаблению рубля", - отмечают аналитики. По их расчетам, равновесный курс рубля при цене нефти Brent в $55 за баррель и с учетом валютных интервенций ЦБ РФ составляет 63,5 руб./$1. Таким образом, считают эксперты Райффайзенбанка, потенциал для ослабления рубля от текущих уровней составляет 11%.

Комментируя укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро, наблюдавшееся в последние несколько дней, аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев отмечает, что, помимо высокой ставки ЦБ РФ, которая способствует притоку иностранного капитала и игре на разнице процентных ставок или операциям carry trade, в пользу российского рубля могли также играть ожидания смягчения режима санкций. "Но все же, все эти факторы имеют второстепенное значение. Если нефть будет расти дальше, то рубль будет соответственно расти дальше, и никаких препятствий этому со стороны монетарных и финансовых властей РФ не будет, лишь бы цена нефти в рублях для наполнения бюджета оставалась на уровне 3300 рублей или выше. Но поскольку локально рубль стал уже заметно переоцененным к нефти, то скорее всего, ралли в рубле уже близко к окончанию", - считает он.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг заметно повысились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,49% годовых, на семидневный срок выросла на 6 б.п. - 10,47% годовых. Ставки МБК на срок 3-6 месяцев остались неизменными на уровне 10,5% годовых, а ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц повысилась всего на 1 б.п., составив 10,48% годовых.