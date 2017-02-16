По итогам дня ожидается закрытие по ММВБ вблизи 2130 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"В четверг ко второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Так, "рублевый" индикатор ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 2135 пунктов, а его "долларовый" аналог РТС на фоне укрепления нацвалюты растет более чем на 0,3%, до 1176 пунктов. Влияние конъюнктуры на внешних рынках неоднозначно. Сегодня после 16:30 мск ожидается выход большого блока статистики по США, в т.ч. по рынку труда, что может добавить волатильности котировкам и на российских площадках. По итогам дня ожидается закрытие по ММВБ вблизи 2130 пунктов. Прогноз по паре доллар/рубль – укрепление до отметки 57,1", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.