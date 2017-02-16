До конца текущей недели активность торгов будет постепенно снижаться - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины торговой сессии в четверг, 16 февраля, российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ снижается вслед за бумагами сырьевых компаний на 0,25% до 2131,7 пункта. Индекс РТС с начала дня не изменился, что связано с ростом курса российского рубля относительно доллара на 10 копеек до 57,1750 руб./долл. Против рынка сегодня двигаются котировки акций Yandex после того, как отечественная поисковая система отчиталась за минувший квартал. В свою очередь, американская валюта снижается против основных валютных пар на ожиданиях того, что налоговые послабления для американских компаний не станут причиной ускорения инфляции в США. Таким образом, долларовая корзина валют DXY опустилась до 100,7 пунктов. А курс евро относительно рубля сегодня растет на 9 копеек до 60,81 руб/евро. Мы ожидаем коррекционного роста российского рынка акций во второй половине дня вслед за ценами на нефть. В целом же в преддверии приближения длительных выходных в США активность до конца текущей торговой недели будет постепенно снижаться", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.