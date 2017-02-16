Возвращение к отметкам 60-61 руб. за доллар может состояться уже в середине марта - Локо-Банк

"Падение рубля накануне не является чем-либо удивительным, после пяти сессий подряд прошла волна фиксации прибыли, поэтому в моменте мы видели падение рубля примерно на 80 коп. к доллару. Четверг рубль начал умеренным ростом, в первые минуты торгов он уверенно преодолел 57,2 за доллар. Укрепление вполне может продолжиться сегодня, так как такое сильное падение вчера было эмоциональным, а не фундаментальным. Возможно, интервенции ЦБ также повлияли на серьезное ослабление, по крайней мере, некоторые параметры рынка указывают на присутствие крупного игрока. Что касается ближайших перспектив, то шансов у рубля не очень много. Все же инвесторы ожидают повышения ставки ФРС уже в марте, поэтому российская валюта будет под давлением. При этом сейчас даже налоговый период не оказывает поддержки. Возвращение к отметкам 60-61 за доллар может состояться уже в середине марта", - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка

Андрей Люшин.