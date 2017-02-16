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16 февраля 2017 года 13:52
Рынок акций остаётся безыдейным, но ожидает денежное пополнение на следующей неделе - ВТБ 24
"Рынок слабый, безыдейный. «Ходили» вчера за рублём, что только подтверждает отсутствие какой-то своей внутренней идеи на нашем фондовом рынке, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Индекс ММВБ при этом переписал минимум с начала года, что даёт негативный технический сигнал. Две основные идеи, на которых росли в конце 2016 года - ожидания снятия санкций и исполнение требований о 50%-ных дивидендах госкомпаний – пока не реализованы. Удлинение паузы ЦБ РФ в цикле снижения ключевой ставки также откладывает переоценку рынка наверх. Активизация основных акционеров компаний, спешащих частично уйти в «кэш» посредством SPO/IPO, также оказывает давление, забирая ликвидность с рынка. Ещё один важный фактор, определяющий настроения на рынке – это динамика цен на нефть. Относительная стабильность котировок нефтяных контрактов с начала года - это плюс для национальной валюты, которая укрепляется на фоне более благоприятной сырьевой конъюнктуры, чем заложено в бюджет. Однако для рынка акций, в большей его части представленном акциями компаний-экспортёров укрепляющийся рубль – дополнительный вызов". Эксперт полагает, что при прочих равных отечественный рынок акций способен углубить коррекцию в район 2050 пунктов среднесрочной перспективе. Но не сразу. На следующей неделе ждём поступления на рынок денег от выкупа акций Башнефти и МТС, а это порядка $1 млрд. Реинвестирование хотя бы части этой суммы в отечественные бумаги должно оказать поддержку рынку, но вряд ли станет драйвером его переоценки или импульсом, способным переломить коррекционные настроения, уверен С. Клещев. Из корпоративных историй эксперту банка импонирует решение ММК повысить минимальную планку дивидендных выплат с 30% до 50% FCF. Эта новость способна поднять котировки акций компании, и так торгующиеся на своих исторических максимумах в рублях, ещё выше.
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16 февраля 2017 года 18:56
"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около 2140 пунктов. С декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда, в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы... читать дальше
.16 февраля 2017 года 18:34
Цены евробондов РФ в четверг слегка корректируются вверх на фоне стабилизации ситуации в секторе UST
Москва. 16 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный коррекционный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после падения последних дней немного корректируются вверх. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.16 февраля 2017 года 18:23
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $100 до $110 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 16:45
"Мы полагаем, что в текущих условиях цена нефти марки Brent будет стоить 3200-3400 рублей за баррель. Поэтому мы считаем, что нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован, но все же близок к своему максимуму. При этом не сбрасываем со счетов и легкую панику среди держателей валюты, которая... читать дальше
.16 февраля 2017 года 16:23
"В четверг ко второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Так, "рублевый" индикатор ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 2135 пунктов, а его "долларовый" аналог РТС на фоне укрепления нацвалюты растет более чем на 0,3%, до 1176 пунктов. Влияние... читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:36
Москва. 16 февраля. Доллар США незначительно снижается, в то время как евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине, практически не реагируя на динамику мировых цен на нефть. читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:20
нешний фон в целом скорее негативный (Азия закрылась разнопланово, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Европа тоже), но драйверами роста индексов на российских биржах к завершению сессии остаются растущие нефтяные цены, высокие рублевые ставки (для операций "carry trade") и спрос на рубли в... читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:01
"По итогам первой половины торговой сессии в четверг, 16 февраля, российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ снижается вслед за бумагами сырьевых компаний на 0,25% до 2131,7 пункта. Индекс РТС с начала дня не изменился, что связано с ростом курса российского рубля... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:42
На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг - ИК "Фридом-Финанс"
"На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг после того, как индекс ММВБ отскочил от 100 дневной средней наверх, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Однако не исключено, что... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:29
"Падение рубля накануне не является чем-либо удивительным, после пяти сессий подряд прошла волна фиксации прибыли, поэтому в моменте мы видели падение рубля примерно на 80 коп. к доллару. Четверг рубль начал умеренным ростом, в первые минуты торгов он уверенно преодолел 57,2 за доллар. Укрепление... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:08
"Вчера на открытии торгов курс рубля ушел ниже 57 руб./долл., что не сопровождалось повышением цен на нефть. Это могло быть обусловлено как margin-calls по длинным позициям в долларе против рубля, так и высоким текущим счетом (по нашим оценкам, по итогам 1 кв. он составит 20 млрд долл.) при низких... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:24
(добавлены 4-й абзац и таблица) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.16 февраля 2017 года 12:43
berbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX:... читать дальше
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