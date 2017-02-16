Рынок акций остаётся безыдейным, но ожидает денежное пополнение на следующей неделе - ВТБ 24

"Рынок слабый, безыдейный. «Ходили» вчера за рублём, что только подтверждает отсутствие какой-то своей внутренней идеи на нашем фондовом рынке, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Индекс ММВБ при этом переписал минимум с начала года, что даёт негативный технический сигнал. Две основные идеи, на которых росли в конце 2016 года - ожидания снятия санкций и исполнение требований о 50%-ных дивидендах госкомпаний – пока не реализованы. Удлинение паузы ЦБ РФ в цикле снижения ключевой ставки также откладывает переоценку рынка наверх. Активизация основных акционеров компаний, спешащих частично уйти в «кэш» посредством SPO/IPO, также оказывает давление, забирая ликвидность с рынка. Ещё один важный фактор, определяющий настроения на рынке – это динамика цен на нефть. Относительная стабильность котировок нефтяных контрактов с начала года - это плюс для национальной валюты, которая укрепляется на фоне более благоприятной сырьевой конъюнктуры, чем заложено в бюджет. Однако для рынка акций, в большей его части представленном акциями компаний-экспортёров укрепляющийся рубль – дополнительный вызов".

Эксперт полагает, что при прочих равных отечественный рынок акций способен углубить коррекцию в район 2050 пунктов среднесрочной перспективе. Но не сразу. На следующей неделе ждём поступления на рынок денег от выкупа акций Башнефти и МТС, а это порядка $1 млрд. Реинвестирование хотя бы части этой суммы в отечественные бумаги должно оказать поддержку рынку, но вряд ли станет драйвером его переоценки или импульсом, способным переломить коррекционные настроения, уверен С. Клещев.

Из корпоративных историй эксперту банка импонирует решение ММК повысить минимальную планку дивидендных выплат с 30% до 50% FCF. Эта новость способна поднять котировки акций компании, и так торгующиеся на своих исторических максимумах в рублях, ещё выше.