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16 февраля 2017 года 13:00
Можно продавать рубль против евро - ВТБ 24
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до 3165, заметно ниже условно комфортного для бюджета уровня 3300, это значит, рубль стал переоцененным к нефти. Как показывает практика, в целом рубль должен двигаться вслед за нефтью, иногда несколько отставая, иногда несколько опережая, и это нормально. Ускорение роста рубля может быть связано просто со срабатыванием стопов у игроков, которые до последнего верили, что доллар начнет расти, что покупки Минфина РФ смогут изменить ситуацию и которые покупали доллар еще во время стояния доллар-рубля в летнем диапазоне 62-67. Однако прорыв ниже 59 и далее 58 просто привел к слому ожиданий, возможно, в каких-то случаях, к принудительному закрытию позиций у спекулянтов, торгующих с плечом (margin call)". Если говорить более глобально, то в пользу рубля играют также ожидания смягчения санкционного режима, а также тот факт, что высокая ставка ЦБ РФ способствует притоку иностранного капитала, игре на разнице процентных ставок (carry trade), указывает эксперт банка. Но все же все эти факторы, по его мнению, имеют второстепенное значение: "Если нефть будет расти дальше, то рубль будет соответственно расти дальше, и никаких препятствий этому со стороны монетарных и финансовых властей РФ не будет, лишь бы цена нефти в рублях для наполнения бюджета оставалась на уровне 3300 или выше. Но поскольку локально рубль стал уже заметно переоцененным к нефти, то, скорее всего, ралли в рубле уже близко к окончанию. Это не повод сейчас покупать пару доллар-рубль (хотя можно просто купить нефть в рублях, купив одновременно доллар-рубль и нефть в нужной пропорции), поскольку мы можем увидеть, что нефть возобновит рост, и если даже при этом доллар-рубль останется на минимумах, то благодаря росту цены нефти цена нефти в рублях сама придет в норму. А вот по поводу пары евро-рубль мы полагаем, что настало время ее покупать. Наш прогноз на 1 кв. 2017 года остается прежний, озвученный несколько месяцев назад – доллар-рубль 55, евро-рубль 63, евро-доллар 1.15. По доллар-рублю он уже совсем не выглядит фантастикой, но вот евро-доллар явно отстал, из-за чего евро-рубль провалился уже ниже отметки 60 в моменте. Мы продолжаем считать, что доллар начнет падать и к евро, и пусть даже на прошлой неделе от 1.08 началась коррекция, которая опустила пару ниже 1.06. Мы полагаем, что евро-доллар возобновит рост и хотя бы только благодаря этому пара евро-рубль начнет расти и со временем вернется к уровню 63". Что касается поведения собственно евро-доллара, то благодаря выступлению Йеллен вероятность повышения ставки ФРС в марте еще немного выросла, с 30% до 34%, евро-доллар еще немного упал в среду, до 1.0561, но эксперт ВТБ 24 ждет на этой неделе завершения коррекции и роста обратно к 1.08. А. Михеев продолжает считать, что евро-доллар будет показывать рост вне зависимости от политики ФРС, т.к., нет никакой достоверной исторической корреляции между курсом евро-доллара и ставками в США (или дифференциалом ставок между ФРС и ЕЦБ).
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16 февраля 2017 года 18:56
"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около 2140 пунктов. С декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда, в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы... читать дальше
.16 февраля 2017 года 18:34
Цены евробондов РФ в четверг слегка корректируются вверх на фоне стабилизации ситуации в секторе UST
Москва. 16 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный коррекционный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после падения последних дней немного корректируются вверх. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.16 февраля 2017 года 18:23
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $100 до $110 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 16:45
"Мы полагаем, что в текущих условиях цена нефти марки Brent будет стоить 3200-3400 рублей за баррель. Поэтому мы считаем, что нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован, но все же близок к своему максимуму. При этом не сбрасываем со счетов и легкую панику среди держателей валюты, которая... читать дальше
.16 февраля 2017 года 16:23
"В четверг ко второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Так, "рублевый" индикатор ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 2135 пунктов, а его "долларовый" аналог РТС на фоне укрепления нацвалюты растет более чем на 0,3%, до 1176 пунктов. Влияние... читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:36
Москва. 16 февраля. Доллар США незначительно снижается, в то время как евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине, практически не реагируя на динамику мировых цен на нефть. читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:20
нешний фон в целом скорее негативный (Азия закрылась разнопланово, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Европа тоже), но драйверами роста индексов на российских биржах к завершению сессии остаются растущие нефтяные цены, высокие рублевые ставки (для операций "carry trade") и спрос на рубли в... читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:01
"По итогам первой половины торговой сессии в четверг, 16 февраля, российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ снижается вслед за бумагами сырьевых компаний на 0,25% до 2131,7 пункта. Индекс РТС с начала дня не изменился, что связано с ростом курса российского рубля... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:42
На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг - ИК "Фридом-Финанс"
"На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг после того, как индекс ММВБ отскочил от 100 дневной средней наверх, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Однако не исключено, что... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:29
"Падение рубля накануне не является чем-либо удивительным, после пяти сессий подряд прошла волна фиксации прибыли, поэтому в моменте мы видели падение рубля примерно на 80 коп. к доллару. Четверг рубль начал умеренным ростом, в первые минуты торгов он уверенно преодолел 57,2 за доллар. Укрепление... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:08
"Вчера на открытии торгов курс рубля ушел ниже 57 руб./долл., что не сопровождалось повышением цен на нефть. Это могло быть обусловлено как margin-calls по длинным позициям в долларе против рубля, так и высоким текущим счетом (по нашим оценкам, по итогам 1 кв. он составит 20 млрд долл.) при низких... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:52
"Рынок слабый, безыдейный. «Ходили» вчера за рублём, что только подтверждает отсутствие какой-то своей внутренней идеи на нашем фондовом рынке, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Индекс ММВБ при этом переписал минимум с начала года, что даёт негативный технический сигнал.... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:24
(добавлены 4-й абзац и таблица) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных... читать дальше
.16 февраля 2017 года 12:43
berbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX:... читать дальше
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