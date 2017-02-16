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Главная / Мнения аналитиков / Говорить о развороте тренда в паре доллар/рубль преждевременно - Exness
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16 февраля 2017 года 10:37
Говорить о развороте тренда в паре доллар/рубль преждевременно - Exness
"В настоящий момент вероятность повышения ФРС ключевой процентной ставки в марте составляет 42%. Сейчас говорить о развороте тренда в паре доллар/рубль преждевременно, но можно прогнозировать ее колебания в диапазоне 56,55-57,87 руб.", – считает аналитик Exness Сергей Кочергин.
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16 февраля 2017 года 18:56
"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около 2140 пунктов. С декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда, в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы... читать дальше
.16 февраля 2017 года 18:34
Цены евробондов РФ в четверг слегка корректируются вверх на фоне стабилизации ситуации в секторе UST
Москва. 16 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный коррекционный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после падения последних дней немного корректируются вверх. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.16 февраля 2017 года 18:23
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $100 до $110 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.16 февраля 2017 года 16:45
"Мы полагаем, что в текущих условиях цена нефти марки Brent будет стоить 3200-3400 рублей за баррель. Поэтому мы считаем, что нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован, но все же близок к своему максимуму. При этом не сбрасываем со счетов и легкую панику среди держателей валюты, которая... читать дальше
.16 февраля 2017 года 16:23
"В четверг ко второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Так, "рублевый" индикатор ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 2135 пунктов, а его "долларовый" аналог РТС на фоне укрепления нацвалюты растет более чем на 0,3%, до 1176 пунктов. Влияние... читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:36
Москва. 16 февраля. Доллар США незначительно снижается, в то время как евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине, практически не реагируя на динамику мировых цен на нефть. читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:20
нешний фон в целом скорее негативный (Азия закрылась разнопланово, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Европа тоже), но драйверами роста индексов на российских биржах к завершению сессии остаются растущие нефтяные цены, высокие рублевые ставки (для операций "carry trade") и спрос на рубли в... читать дальше
.16 февраля 2017 года 15:01
"По итогам первой половины торговой сессии в четверг, 16 февраля, российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ снижается вслед за бумагами сырьевых компаний на 0,25% до 2131,7 пункта. Индекс РТС с начала дня не изменился, что связано с ростом курса российского рубля... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:42
На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг - ИК "Фридом-Финанс"
"На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг после того, как индекс ММВБ отскочил от 100 дневной средней наверх, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Однако не исключено, что... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:29
"Падение рубля накануне не является чем-либо удивительным, после пяти сессий подряд прошла волна фиксации прибыли, поэтому в моменте мы видели падение рубля примерно на 80 коп. к доллару. Четверг рубль начал умеренным ростом, в первые минуты торгов он уверенно преодолел 57,2 за доллар. Укрепление... читать дальше
.16 февраля 2017 года 14:08
"Вчера на открытии торгов курс рубля ушел ниже 57 руб./долл., что не сопровождалось повышением цен на нефть. Это могло быть обусловлено как margin-calls по длинным позициям в долларе против рубля, так и высоким текущим счетом (по нашим оценкам, по итогам 1 кв. он составит 20 млрд долл.) при низких... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:52
"Рынок слабый, безыдейный. «Ходили» вчера за рублём, что только подтверждает отсутствие какой-то своей внутренней идеи на нашем фондовом рынке, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Индекс ММВБ при этом переписал минимум с начала года, что даёт негативный технический сигнал.... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:24
(добавлены 4-й абзац и таблица) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных... читать дальше
.16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
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