Распродажи на рынке локального суверенного долга спровоцированы ростом доходности американских госбумаг и ослаблением рубля - Росбанк

"В среду ОФЗ следовали глобальному тренду распродажи на рынке локального суверенного долга развивающихся стран, спровоцированного, в частности, ростом доходности американских госбумаг и ослаблением рубля, - указывают эксперты Росбанка. - К концу дня рост доходностей ОФЗ составил 7-12 бп в среднесрочных бумагах и 4-6 бп в долгосрочных. Несмотря на негативный внешний фон, на вчерашних аукционах Минфину удалось полностью разместить оба выпуска. На аукционе 10-летней ОФЗ-ПД 26219 спрос превысил предложение более чем в 1.5 раза, а доходность по цене отсечения составила 8.28% (премия порядка 5 бп ко вторичному рынку). Размещение 6-летнего флоатера серии 29012 прошло по рыночным уровням, цена отсечения составила 102.20% от номинала. Спрос более чем в 3 раза превысил предложение".

Также эксперты Росбанка напоминают, что вчера завершилось роад-шоу компании Северсталь (BBB-/Ba1/BBB-), за которым, по сообщениям СМИ, могло последовать размещение 5-летних долларовых еврооблигаций. Компания по праву считается одним из наиболее качественных отечественных заемщиков, что уже отражено в котировках ее долларового долга, который котируется без премии к Газпрому. В то же время, с учетом публикации негативных статистических данных в США и ухудшения внешнего фона, аналитики банка ожидают, что новый выпуск будет трудно разместить со спредом к свопам уже 200 бп, что предполагает доходность 4.08%: против 205 бп / 4.20% для чуть более длинных CHMFRU 5.9 10/22.