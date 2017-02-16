Рубль укрепляется на старте торгов четверга, несмотря на небольшое снижение нефти

Москва. 16 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевую ликвидность перед началом налогового периода и для операций carry trade.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,32-57,1725 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,1925 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 60,67 руб./EUR1 (-4 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 5,8 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 58,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 65,01 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое повышение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 16 февраля связано с подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на национальную валюту для операций carry trade.

Цены на нефть немного снижаются в четверг после невыразительной динамики по итогам предыдущей сессии. Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей. Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 10:02 МСК в четверг уменьшилась на 0,11% - до $55,69 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась 0,21% - до $53,49 за баррель.