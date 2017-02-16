Рубль может спекулятивно укрепиться ниже текущих отметок - Банк "Глобэкс"

"Рубль может спекулятивно укрепиться ниже текущих отметок после выкупа доллара в среду, который в пике вырос на 2,2% до 57,8 и "откатился" к вечеру до 57,2. Мы полагаем, что сейчас экспортеры активно продают выручку под налоговые платежи, а также продолжает работать "керри-трейд". На этом фоне, мы считаем, сработали "маржин-коллы" у инвесторов, что и привело к росту рубля в последние дни. Однако никакой паники не наблюдается. Стоит отметить, что в марте пройдут крупные выплаты по долгам, которые создадут спрос на доллары в ближайшей перспективе. Поэтому инвесторам следует переждать волатильность некоторое время, пока не сформируется понимание тренда по валюте", - полагает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.