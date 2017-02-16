16 февраля 2017 года 09:57
Утренние прогнозы: рынок акций предпримет попытки восстановления
По итогам торгов среды индекс ММВБ просел до 2137,08 пункта (-0,2%), индекс РТС просел до 1172,59 пункта (-0,1%). Эксперты полагают, что внешний фон на утро четверга сложился нейтральный, в ближайшие дни наиболее вероятна стабилизация индекса ММВБ в пределах 2125-2165 пунктов.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.7 за баррель после публикации данных статистики о существенном росте запасов нефти в США, который отчасти обусловлен сезонным эффектом проведения профилактических работ на НПЗ. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2137 пунктов), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных изменений внешнего фона".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Российский фондовый рынок начнет четверг незначительным изменением индекса ММВБ. Формирование "дна" в ходе минувших торгов будет подтверждено, если индекс в следующие дни вернется выше 2170-2180. Сейчас, по нашему мнению, формально сохраняется нисходящий тренд с ближайшей целью 2050-2100 пунктов по индексу ММВБ".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с попытками восстановительного роста в первые часы торгов. Мы полагаем, что индекс ММВБ может стабилизироваться на ближайшие несколько сессий вблизи 2125-2165 пунктов, однако влияние глобальной тенденции к укреплению валют EM на рубль остается важнейшим фактором риска для этого индекса".
Банк «Глобэкс» (Виктор Веселов): "Ждем небольшого роста индекса ММВБ на открытии рынка. На фоне роста азиатских площадок (кроме Японии) мы ожидаем несущественного роста от индекса ММВБ на открытии рынка. Рубль может спекулятивно укрепиться ниже текущих отметок после выкупа доллара в среду, который в пике вырос на 2,2% до 57,8 и откатился к вечеру до 57,2. Мы полагаем, что сейчас экспортеры активно продают выручку под налоговые платежи, а также продолжает работать керри-трейд. На этом фоне, мы считаем, сработали маржин-коллы у инвесторов, что и привело к росту рубля в последние дни. Однако никакой паники не наблюдается. Стоит отметить, что в марте пройдут крупные выплаты по долгам, которые создадут спрос на доллары в ближайшей перспективе. Поэтому инвесторам следует переждать волатильность некоторое время, пока не сформируется понимание тренда по валюте. На сырьевом рынке трейдеры обращают больше внимания на соблюдение сделки ОПЕК «плюс», чем на увеличение запасов сырой нефти. Поэтому цена «чёрного золота» торгуется в боковике".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
16 февраля 2017 года 18:56
"Сегодня индекс ММВБ торгуется на уровне вчерашнего закрытия, около 2140 пунктов. С декабря индекс ММВБ находится внутри снижающегося тренда, в рамках коррекции вниз после хорошего ноябрьского роста. Сейчас создаются хорошие технические предпосылки для отскока индекса ММВБ вверх от нижней границы... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 18:34
Москва. 16 февраля. Котировки российских еврооблигаций в четверг демонстрируют плавный коррекционный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после падения последних дней немного корректируются вверх. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.
16 февраля 2017 года 18:23
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $100 до $110 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 17:33
"Доллар отступает после недавнего ралли, вызванного агрессивными сигналами от ФРС и сильной статистикой, подтвердившей готовность экономики к повышению ставок, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако покупки не получили продолжения, и это отчасти свидетельствует... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 16:45
"Мы полагаем, что в текущих условиях цена нефти марки Brent будет стоить 3200-3400 рублей за баррель. Поэтому мы считаем, что нынешний курс доллара в 57,2 руб./$ вполне обоснован, но все же близок к своему максимуму. При этом не сбрасываем со счетов и легкую панику среди держателей валюты, которая... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 16:23
"В четверг ко второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Так, "рублевый" индикатор ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 2135 пунктов, а его "долларовый" аналог РТС на фоне укрепления нацвалюты растет более чем на 0,3%, до 1176 пунктов. Влияние... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 15:36
Москва. 16 февраля. Доллар США незначительно снижается, в то время как евро слегка подрастает на "Московской бирже" в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине, практически не реагируя на динамику мировых цен на нефть. читать дальше
.
16 февраля 2017 года 15:20
нешний фон в целом скорее негативный (Азия закрылась разнопланово, фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Европа тоже), но драйверами роста индексов на российских биржах к завершению сессии остаются растущие нефтяные цены, высокие рублевые ставки (для операций "carry trade") и спрос на рубли в... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 15:01
"По итогам первой половины торговой сессии в четверг, 16 февраля, российские индексы акций торгуются разнонаправленно. Индекс ММВБ снижается вслед за бумагами сырьевых компаний на 0,25% до 2131,7 пункта. Индекс РТС с начала дня не изменился, что связано с ростом курса российского рубля... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 14:42
"На фондовом рынке сохраняется низкая активность и разнонаправленная динамика основных бумаг после того, как индекс ММВБ отскочил от 100 дневной средней наверх, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Однако не исключено, что... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 14:29
"Падение рубля накануне не является чем-либо удивительным, после пяти сессий подряд прошла волна фиксации прибыли, поэтому в моменте мы видели падение рубля примерно на 80 коп. к доллару. Четверг рубль начал умеренным ростом, в первые минуты торгов он уверенно преодолел 57,2 за доллар. Укрепление... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 14:08
"Вчера на открытии торгов курс рубля ушел ниже 57 руб./долл., что не сопровождалось повышением цен на нефть. Это могло быть обусловлено как margin-calls по длинным позициям в долларе против рубля, так и высоким текущим счетом (по нашим оценкам, по итогам 1 кв. он составит 20 млрд долл.) при низких... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 13:52
"Рынок слабый, безыдейный. «Ходили» вчера за рублём, что только подтверждает отсутствие какой-то своей внутренней идеи на нашем фондовом рынке, - комментирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Индекс ММВБ при этом переписал минимум с начала года, что даёт негативный технический сигнал.... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 13:24
(добавлены 4-й абзац и таблица)
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для глобальных депозитарных... читать дальше
.
16 февраля 2017 года 13:00
"Итак, в среду пара доллар-рубль пробивала отметку 57, минимум показан на отметке 56.60, - указывает эксперт ВТБ 24 Алексей Михеев. - Рубль резко вырос на этой неделе при том, что нефть на этой неделе упала, от открытия на 56.68 до текущих 55.80. В результате цена нефти в рублях просела уже до... читать дальше
.