Утренние прогнозы: рынок акций предпримет попытки восстановления

По итогам торгов среды индекс ММВБ просел до 2137,08 пункта (-0,2%), индекс РТС просел до 1172,59 пункта (-0,1%). Эксперты полагают, что внешний фон на утро четверга сложился нейтральный, в ближайшие дни наиболее вероятна стабилизация индекса ММВБ в пределах 2125-2165 пунктов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.7 за баррель после публикации данных статистики о существенном росте запасов нефти в США, который отчасти обусловлен сезонным эффектом проведения профилактических работ на НПЗ. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2137 пунктов), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием перманентных изменений внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Российский фондовый рынок начнет четверг незначительным изменением индекса ММВБ. Формирование "дна" в ходе минувших торгов будет подтверждено, если индекс в следующие дни вернется выше 2170-2180. Сейчас, по нашему мнению, формально сохраняется нисходящий тренд с ближайшей целью 2050-2100 пунктов по индексу ММВБ".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с попытками восстановительного роста в первые часы торгов. Мы полагаем, что индекс ММВБ может стабилизироваться на ближайшие несколько сессий вблизи 2125-2165 пунктов, однако влияние глобальной тенденции к укреплению валют EM на рубль остается важнейшим фактором риска для этого индекса".

Банк «Глобэкс» (Виктор Веселов): "Ждем небольшого роста индекса ММВБ на открытии рынка. На фоне роста азиатских площадок (кроме Японии) мы ожидаем несущественного роста от индекса ММВБ на открытии рынка. Рубль может спекулятивно укрепиться ниже текущих отметок после выкупа доллара в среду, который в пике вырос на 2,2% до 57,8 и откатился к вечеру до 57,2. Мы полагаем, что сейчас экспортеры активно продают выручку под налоговые платежи, а также продолжает работать керри-трейд. На этом фоне, мы считаем, сработали маржин-коллы у инвесторов, что и привело к росту рубля в последние дни. Однако никакой паники не наблюдается. Стоит отметить, что в марте пройдут крупные выплаты по долгам, которые создадут спрос на доллары в ближайшей перспективе. Поэтому инвесторам следует переждать волатильность некоторое время, пока не сформируется понимание тренда по валюте. На сырьевом рынке трейдеры обращают больше внимания на соблюдение сделки ОПЕК «плюс», чем на увеличение запасов сырой нефти. Поэтому цена «чёрного золота» торгуется в боковике".