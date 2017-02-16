В четверг утром доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57-58 рублей - TeleTrade

"Основное противостояние по доллару на Московской бирже развернулось около уровня 57,50. Сначала он активно был пробит вверх, последующая коррекция привела к возврату чуть ниже. Технически возврат котировок в диапазон 57,00-58,60 просигнализирует об окончании фазы резкого роста рубля и о возможной последующей консолидации в широком диапазоне 57-59. Одной из причин роста рубля в последнее время называют также расчеты "Роснефти" по оферте для выкупа акций у миноритариев "Башнефти". Срок окончания выплат 16 февраля, - комментирует ситуацию аналитик TeleTrade Александр Егоров. - На фоне роста запасов нефтепродуктов в США поступаю данные о том, что сокращение добычи ОПЕК может оказаться всего лишь "бумажным" вариантом. Так, данные Oil Movements по морским перевозкам нефти из ОПЕК не указывают на снижение объемов транспортировки. За первые четыре недели года до 25 января они в совокупности составили почти 24 млн баррелей в сутки, что сопоставимо со средним показателями 2016 года. Так что неприятные неожиданности для рубля могут сформироваться и на рынке нефти. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57-58".