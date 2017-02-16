Нефть не дает поводов к дальнейшему ослаблению рубля - ИК "ФИНАМ"

"Что касается ситуации на валютном рынке, то после вчерашнего волатильного дня сегодня мы ожидаем более спокойную обстановку. При этом основные валюты, скорее всего, будут консолидироваться у уровней вчерашнего закрытия. Нефть не дает поводов к дальнейшему ослаблению рубля, а опасения возможных действий со стороны правительства будут сдерживать его укрепление. Для рубля сохраняется поддержка как со стороны спроса на российские активы, так и со стороны приближающегося налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.