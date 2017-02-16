Индексы США обновили рекорды 5-й день подряд впервые за четверть века

Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть почти не меняются в четверг.

Все три основных фондовых индекса США в среду обновили рекорды по итогам пятой торговой сессии подряд, чего не происходило со 2 января 1992 года, сообщает MarketWatch. Тогда серия из исторических максимумов продлилась шесть торгов подряд и закончилась 3 января 1992 года.

При этом Nasdaq Composite фиксирует рекордный уровень уже седьмой день без перерывов, что последний раз было зафиксировано 27 декабря 1999 года.

Повышению рынка акций способствуют заявления президента США Дональда Трампа о скором проведении существенных изменений в сфере налогообложения.

"Ноги этого ралли растут из ожиданий значительного ослабления регулирования и большой налоговой реформы для корпоративной Америки, - полагает глава трейдинга Wedbush Securities Ян Винер. - Очень сильны ожидания структурных изменений в экономике, которые ускорят ее рост".

В среду был опубликован целый ряд важных статданных, которые в целом оказались позитивными.

Розничные продажи в США в январе увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, существенно превзойдя средний прогноз аналитиков в 0,1%. Кроме того, темпы повышения показателя в декабре были пересмотрены в сторону увеличения - до 1% с ранее объявленных 0,6%. Розничные продажи без учета автомобилей в январе выросли на 0,8%, что стало максимальным повышением за последние четыре месяца.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе повысились на 0,6% по сравнению с декабрем и увеличились на 2,5% в годовом выражении. Годовая инфляция стала максимальной с февраля 2013 года. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,3%, второго - на 2,4%.

Кроме того, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале взлетел до максимальных с сентября 2014 года 18,7 пункта с 6,5 пункта в январе. Экономисты в среднем ожидали более умеренного повышения показателя - до 7 пунктов.

Объем промышленного производства в США в январе уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как рынок прогнозировал более значительный спад - на 0,4%.

Цена акций Groupon Inc. подскочила в среду почти на 23% на хорошей квартальной отчетности. Сервис по предоставлению скидок получил прибыль без учета разовых факторов в размере 7 центов на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в 3 цента. Выручка компании поднялась до $934,9 млн с $917,2 млн годом ранее, также превзойдя ожидания ($913 млн).

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя семян Monsanto Co. выросла на 1,1%, авиаперевозчика Southwest Airlines Co. - на 3,6%. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла информацию, согласно которой она приобрела в четвертом квартале свыше 8 млн акций Monsanto и 43,2 млн акций Southwest Airlines.

Помимо этого подорожали акции производителя потребительских товаров Procter & Gamble (на 3,7%), интернет-аукциона eBay (на 1,1%) и банка Goldman Sachs (на 0,4%).

Между тем цена бумаг PepsiCo Inc. опустилась на 0,2%. Второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 18%.

Arconic Inc. сообщила о продаже 36,31 млн акций алюминиевого гиганта Alcoa Corp., из которого она была выделена в конце прошлого года, примерно за $890 млн. Котировки акций Arconic снизились на 1,1%, Alcoa - на 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 107,45 пункта (0,52%) - до 20611,86 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 11,67 пункта (0,5%), составив 2349,25 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день повысилось на 36,87 пункта (0,64%) - до 5819,44 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют единой динамики, ралли зашло в тупик из-за слишком быстрого роста стоимости акций в регионе.

Накануне мировой сводный индекс MSCI All-Country World обновил исторический максимум, пятую сессию подряд рекорды фиксируются в США. Однако в Азии, где рынок акций близок к максимуму за 19 месяцев, инвесторы задаются вопросом о том, насколько далеко может зайти это ралли, сообщает CNBC.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8%, до 144,53 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%, более широкий Topix - на 0,2%.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, как и китайский Shanghai Composite.

Австралийский S&P/ASX 200 и индийский Sensex прибавили по 0,1%, южнокорейский индекс Kospi потерял 0,2%.

Котировки акций Toshiba Corp. упали на 3,8%. По сообщениям информированных источников Toshiba может отложить продажу подразделения по производству микросхем. Сделка требуется, чтобы удержать компанию на плаву после списания $6,3 млрд в сфере атомной энергетики в США.

Крупнейший банк Сингапура DBS Group сократил чистую прибыль в IV квартале почти на 9%, его акции подорожали на 0,5%.

Цены на нефть почти не меняются в четверг после столь же невыразительной динамики по итогам предыдущей сессии.

Объем товарных запасов нефти в США на прошлой неделе увеличился на 9,5 млн баррелей - до рекордных 518,12 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей и также достигли исторического максимума - 259,1 млн баррелей.

Однако в глазах инвесторов эти данные компенсируются новостями о снизившихся показателях нефтедобычи в странах ОПЕК.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в четверг уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $55,74 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 5 центов (0,07%) - до $53,03 за баррель. Более активный апрельский контракт потерял также менее 0,1% и стоил $53,56 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,4%, до $55,75 за баррель, WTI - на 0,2%, до $53,11 за баррель.

По мнению экспертов в области технического анализа, на данный момент рынок нефти в США "благоприятствует спокойным быкам", а ключевая зона находится в диапазоне от $50 до $52 за баррель WTI, отмечает FX Street.