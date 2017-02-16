Индекс ММВБ может стабилизироваться на ближайшие несколько сессий вблизи 2125-2165 пунктов - Промсвязьбанк

"Сегодня открытие торгов может пройти в нейтральной зоне с попытками восстановительного роста в первые часы торгов. Мы полагаем, что индекс ММВБ может стабилизироваться на ближайшие несколько сессий вблизи 2125-2165 пунктов, однако влияние глобальной тенденции к укреплению валют EM на рубль остается важнейшим фактором риска для этого индекса", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.